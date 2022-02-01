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ABD'deki hapishanelere ziyaretçi yasağı getirildi - Son Dakika

ABD'deki hapishanelere ziyaretçi yasağı getirildi

01.02.2022 16:54
ABD'deki hapishanelere ziyaretçi yasağı getirildi

Teksas eyaletindeki bir hapishanede iki mahkumun öldüğü şiddet olayları sonrası, ABD'deki tüm hapishanelerde yeni önlemler alındı.

Teksas eyaletindeki bir hapishanede iki mahkumun öldüğü şiddet olayları sonrası, ABD'deki tüm hapishanelerde yeni önlemler alındı.

BBC'nin haberine göre, Federal Hapishaneler Bürosu (BOP), Teksas eyaletine bağlı Beaumont tesisinde dün meydana gelen şiddet olaylarında iki mahkumun öldüğünü, iki mahkumun da ağır yaralandığını bildirdi.

Los Angeles ve El Salvador'da faaliyet gösteren MS-13 isimli sokak çetesinin ve Meksika Mafyası olarak bilinen bir diğer çetenin üyelerinin karıştığı olayların, diğer hapishanelere sıçramasından endişe edildiği aktarıldı.

BOP, bu sebeple bazı geçici tedbirlerin alındığını, bir süre mahkumların hücrelerinden çıkmalarına ve ziyaretçi kabul etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD'de BOP çatısı altında faaliyet gösteren 150 binden fazla mahkumun tutulduğu 134 tesis bulunuyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki hapishanelere ziyaretçi yasağı getirildi - Son Dakika


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