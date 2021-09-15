ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

ABD'deki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan gorillerin sayısı 18'e yükseldi

ABD'nin Georgia eyaletindeki hayvanat bahçesinde Covid-19 tespit edilen goril sayısı 13'den 18'e yükseldi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki hayvanat bahçesinde Covid-19 tespit edilen goril sayısı 13'den 18'e yükseldi. ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta'daki hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan goril sayısında artış yaşandı. Hayvanat bahçesindeki 20 gorilden 18'ine Covid-19 bulaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri ilk vakanın cuma günü tespit edildiğini duyurmuş, pazar günü ise virüsün 13 gorilde tespit edildiğini açıklamıştı. Öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık görülen gorillerin tedavisinde monoklonal antikor yönteminin uygulandığı belirtildi. Yetkililer, virüsün gorillerden insanlara bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve ziyaretçilerin gorilleri oldukça uzak bir mesafeden gördüğünü açıkladı. Ocak ayında California eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 8 gorilin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. (İHA)

Son Dakika

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak

O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü

Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti

Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu

Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam

Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar

iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor

50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti