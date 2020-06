ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıracak ilk Türk oldu - Son Dakika

Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu.

ABD'deki Hollywood Walk of Fame - Hollywood Şöhret Yolu 2021 yıldızları, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve Ceo'su Rana Ghadban tarafından açıklandı. Şöhret Yolu listesine ilk kez bir Türk'ün adı da yer alacak. Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, her yıl 10 milyon ziyaretçinin akınına uğrayan bulvardaki Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu.

İLK KEZ BİR TÜRK'ÜN ADI YERALACAK

Dr. Öz'ün ismi, Hollywood Walk of Fame Başkanı Ellen K. ve Hollywood Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Rana Ghadban tarafından açıklanan listede yer aldı. Sinema, Televizyon, Tiyatro/Canlı Performans, Radyo ve Söz/Müzik kategorilerinde yıldız ile onurlandırılacak isimler binlerce aday arasından seçildi.

2021 YILINDA İSMİ YER ALACAK İSİMLER

Sinema kategorisinde Şöhretler Yolu'nda yıldızı yer alacak isimler arasında Josh Brolin, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts, Ali McGraw ve Ryan O'Neal yer alıyor.

Televizyon kategorisinde Dr. Mehmet Öz ile birlikte yer alan ünlüler arasında ise Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, Yargıç Greg Mathis, Dr.Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth ve Christian Slater bulunuyor.

HOLLYWOOD ŞÖHRET YOLU 62 SENE ÖNCE AÇILDI

Güney Kaliforniyalı sanatçı Oliver Weissmuller tarafından tasarlan Hollywood Walk of Fame- Hollywood Şöhret Yolu, 1958 yılında Hollywood Bulvarı ve Vine Street arasında uzanan, ünlü kişilerin ve dizilerin yıldızlarının bulunduğu bir yürüyüş yoludur. 2000'den fazla ünlünü yıldızın ismi yer alıyor.

DR. MEHMET ÖZ KİMDİR?

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Kendisi gibi doktor olan Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Defne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu vardır. Mehmet Öz, halen Columbia Universitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde, cerrah olarak mesleğini devam ettirmektedir.

FORBES 2011 YILI EN ETKİLİ 3'ÜNCÜ KİŞİSİ SEÇİLDİ

Ekonomi dergisi Forbes, 2011 yılının en etkili 3. kişisi, Hippocrates Magazin Dergisi tarafından "Yılın Doktoru", Halthy Living Magazin Dergisi tarafından "Milenyum'un İyileştiricisi", New York Magazin Dergisi tarafından "Yılın En İyi Doktoru", World Economic Forum tarafından "Yarının Küresel Lideri" seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında "Yılın Türk-Amerikalısı" seçildi. Adı "Castle Connolly Almanağı"na da geçen Mehmet Öz, birçok ödülün de sahibidir. "For Healing from the Heart" kitabı ile "Books for a Better America Award"'a değer görüldü. Robert E. Gross Araştırma Bursuna hak kazandı. (AATS, 1994-96) "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Blake more Research Ödülü"'nü de aldı. Birçok profesyonel dernek ve kuruluşa üye olan Mehmet Öz, American Board of Thoracic Surgery (2004) ve American Board of Surgery (1992)'nin Yönetim Kurulu'ndadır.