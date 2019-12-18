ABD'deki hortum ve fırtınalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'deki hortum ve fırtınalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

ABD'deki hortum ve fırtınalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

6 saat önce

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'deki hortum ve fırtınalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum ve fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kentucky eyaleti emniyet yetkililerinden Bobby King, Greenup ilçesinde meydana gelen su taşkını nedeniyle 2 kişinin yardıma ihtiyacı olduğuna dair ihbarın gelmesiyle arama kurtarma ekibinin olay yerine gittiğini söyledi.

King, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini, diğerini arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hortum ve fırtınaların yol açtığı olaylarda ölenlerin sayısının 4'e çıktığını ifade eden King, en az 10 kişinin de yaralı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Mississippi Acil Durum Yönetimi Kurumu Başkanı Albay Bryan Olier da düzenlediği basın toplantısında, eyalette en az 25 ilçe ve 150 evin hortum ve fırtınalardan zarar gördüğünü açıkladı.

Ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkisini gösteren fırtına ve hortum elektrik kesintilerine de neden oldu ve en az 15 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle ekipler, elektrik kesintilerinin giderilmesinde zorluk yaşıyor.

Hortum ve fırtına ABD'nin güneydoğusunda dün etkili olmaya başlamıştı. Ulusal Hava Servisi pazartesi gününden itibaren 21 saat içinde 240'tan fazla hortum uyarısı yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan azil soruşturması açıklaması: ABD demokrasisini çökerten bir darbe girişimi
Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı ABD'li rap şarkıcısı Lizzo, masanın üstünde dans etmek isteyince masa kırıldı

Son Dakika Haberleri
16:46 "Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Son Dakika
16:46 DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Son Dakika
16:46 Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki hortum ve fırtınalarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]