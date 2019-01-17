Son Dakika Haberleri: ABD'deki hükümet kapanma krizi çözülemiyor

ABD'deki hükümet kapanma krizi çözülemiyor

1 saat önce

ABD Başkanı Trump ve Demokratlar arasında yaşanan ek bütçe tartışması sonrasında kapanan hükümet, ülke tarihinin "en uzun süreli hükümet kapanması" olarak tarihe geçerken, üzerinden 27 gün geçmesine rağmen taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

ABD'deki hükümet kapanma krizi çözülemiyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump ve Demokratlar arasında yaşanan ek bütçe tartışması sonrasında kapanan hükümet, ülke tarihinin "en uzun süreli hükümet kapanması" olarak tarihe geçerken, üzerinden 27 gün geçmesine rağmen taraflar henüz anlaşmaya varamadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:55 

Donald Trump, Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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