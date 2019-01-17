ABD'deki hükümet kapanma krizi çözülemiyor
1 saat önce
ABD Başkanı Trump ve Demokratlar arasında yaşanan ek bütçe tartışması sonrasında kapanan hükümet, ülke tarihinin "en uzun süreli hükümet kapanması" olarak tarihe geçerken, üzerinden 27 gün geçmesine rağmen taraflar henüz anlaşmaya varamadı.
ABD Başkanı Trump ve Demokratlar arasında yaşanan ek bütçe tartışması sonrasında kapanan hükümet, ülke tarihinin "en uzun süreli hükümet kapanması" olarak tarihe geçerken, üzerinden 27 gün geçmesine rağmen taraflar henüz anlaşmaya varamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:55
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