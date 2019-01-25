ABD'deki Hükümet Krizi Çözülüyor
37 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, 1 aydan fazla zamandır kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Demokrat Parti üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, 1 aydan fazla zamandır kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Demokrat Parti
üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika
duvarı bütçe krizi sebebiyle 1 aydan fazla kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda kongrede bulunan Demokrat Parti üyeleri ile uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, Demokratlar ile geçici bir fon sağlama konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ABD hükümetinin kapanmasına son vereceğini açıkladı. Trump, "Kısa bir süre içinde, hükümetimizi 15 Şubat'a kadar açmak üzere bir kararname imzalayacağım. Tüm çalışanların geri ödemelerini çok hızlı ve en kısa sürede geri almalarını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray
'ın bahçesinde yaptığı açıklamada, "Bugün kapanmayı sona erdirmek ve federal hükümeti yeniden açacak olmamız ve yaptığımız anlaşmayı duyurmaktan gurur duyuyorum" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı
ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü
Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
İzzet Yıldızhan'ın Ağabeyine Kanser Teşhisi Konuldu