Son Dakika Haberleri: Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi
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Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

1 saat önce

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Rıza sarraf davasında yargılandıktan sonra "32 ay hapis cezasına" çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi.

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Atilla, ABD mahkemesi tarafından 32 ay hapse mahkum edilmişti. Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin bugün tahliye edileceğini duyurmuştu. Avukat Uzun, Atilla'nın tahliye edildikten sonra sınır dışı edileceğini belirtmişti.

Atilla, göç idaresine gönderildi. Birkaç gün sürecek sınır dışı işlemlerinin ardından Hakan Atilla, Türkiye'ye gelecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİ İÇİN ÇOK HEYECANLI

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, yaptığı açıklamada cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi.

Avukat Uzun, Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edildiğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" dedi.

HAKAN ATİLLA NEDEN TUTUKLANDI?

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme davasında baş şüpheli olarak 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Bankanın üst düzey yöneticisi olan Atilla ise 27 Mart 2017 New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi
ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılanıp tutuklanan Hakan Atilla tahliye oluyor

Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, İran, CEO, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:48 Kaynak: AA
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