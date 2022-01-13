Üye Girişi
ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı iddiası - Son Dakika

ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı iddiası

13.01.2022 20:39
ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı iddiası

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), bazı İslamofobik grupların İsrail'den de destek alarak ABD'de önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kuruluşlar arasında uzun yıllardır casusluk faaliyetleri yaptığını iddia etti.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), bazı İslamofobik grupların İsrail'den de destek alarak ABD'de önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kuruluşlar arasında uzun yıllardır casusluk faaliyetleri yaptığını iddia etti.

CAIR tarafından yapılan bir basın açıklamasında, Müslümanların izlenmesi için İsrail'den destek alarak çalışan grupların casusluk yapan kişilere ödemede bulunduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.

Geçen ay CAIR'in Ohio ofisi Direktörü Romin İkbal'in, İslamofobik söylemleriyle tanınan Steven Emerson tarafından kurulan "Terörizm Araştırma Projesi (IPT)" isimli örgüt için casusluk yaptığı gerekçesiyle kovulduğuna işaret edilen açıklamada, 2 kişinin daha IPT için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

Virginia'da bulanan Tarık Nelson'ın 2008'den 2012'ye kadar IPT adına çalıştığı ve CAIR'deki Müslümanların bilgilerini IPT'ye sızdırdığının belirtildiği açıklamada, Nelson'ın İsrail hükümeti adına IPT'nin nasıl gizli bilgileri topladığını da itiraf ettiği ifade edildi.

Açıklamada, IPT'nin söz konusu iki kişiye yaptığı ödemelerin detayları da sunuldu.

İlk Müslüman Kongre üyesinin kayıtları da sızdırılmış.

Öte yandan Washington Post'un özel haberine göre Nelson, Amerikan Kongresine seçilen ilk Müslüman olan ve şu anda Minnesota Başsavcısı olarak görev yapan Keith Ellison'a da casusluk yaptı.

Ellison'ın 2010'daki bir bağış toplantısında İsrail konusundaki konuşmalarını gizlice kaydeden Nelson, bu kayıtları IPT'ye verdi.

IPT ve Filistin karşıtı gruplar, bu kayıtları Ellison'ın 2016'daki Demokrat Ulusal Komite başkanı olmasını engellemek için basına sızdırdı.

CAIR Başkanından Adalet Bakanlığına çağrı

CAIR Başkanı Nihad Awad ise yaptığı açıklamada, Steven Emerson ve IPT'nin bu eylemlerinden sorumlu tutulması için ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Neden Emerson'ın İsrail devletinin hizmetindeki bir yabancı kuruluş için casusluk yapmasına izin veriliyor? Amerikalı Müslümanlara ve yasal kuruluşlarına yönelik casusluğa izin verilmemelidir. Umarım Adalet Bakanlığı bu çağrıyı çok ciddiye alır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Müslüman, İsrail, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı iddiası - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
20:18 Elçin Sangu, eski menajerine 3,5 milyon lira ödeyecek
19:59 Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
18:35 Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar
18:01 Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 20:47:54. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki İslamofobik grupların Müslümanlar arasında İsrail destekli casusluk yaptığı iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement