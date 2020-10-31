ABD'deki Keşmirli kuruluştan İzmir depremi için taziye mesajı - Son Dakika

NEW ABD'de faaliyet gösteren Dünya Keşmir Farkındalık Forumu (WKA) Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, İzmir'deki depremden etkilenen aileler için taziye mesajı yayımladı.

Ohio eyaletinde 2005 yılında kurulan ve Hindistan ile Keşmir halkı arasında yaşanan sorunların çözümü için mücadele eden WKA Genel Sekreteri Fai, İzmir'de can kaybı ve yıkıma yol açan depremle ilgili yazılı açıklamasında, "Hiç şüphe yok ki bu deprem özellikle Pakistan ve Keşmir'de halkın vicdanını sarsmıştır. Bu korkunç felaketin kurbanlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dr. Fai, "Keşmir milleti, 2005'te 7,8 büyüklüğündeki deprem Azad Keşmir'i vurduğunda en büyük yardımı Türkiye'den görmüştü. Türk gönüllüler, acil yardım merkezleri, hastaneler ve okullar için kurdukları barakalarla yardımımıza koşmuştu." diyerek Türkiye'den gördükleri iyiliği unutmadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, "Endonezya'da tsunamiden etkilenen insanlardan, Rohingya ve Filistin'de zulme uğrayan Müslümanlara kadar" her yere yardım ulaştırdığına değinen Fai, İzmir ve civarında depremden zarar gören insanlar için destek çağrısında bulundu.