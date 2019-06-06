ABD'deki kızamık salgını büyüyor
1 saat önce
New York başta olmak üzere ABD'nin 26 eyaletinde görülen kızamık salgınında bu yıl başından beri kaydedilen vaka sayısı bin 1'e ulaştı.
New York
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:23
başta olmak üzere ABD
'nin 26 eyaletinde görülen kızamık salgınında bu yıl başından beri kaydedilen vaka sayısı bin 1'e ulaştı.
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