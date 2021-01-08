ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti - Son Dakika

ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti

08.01.2021 05:33
ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti, System.String[]

ABD'de Donald Trump yanlılarının çarşamba günü Kongreyi basmasının ardından, Eğitim Bakanı Betsy DeVos istifasını sundu.

ABD'de Donald Trump yanlılarının çarşamba günü Kongreyi basmasının ardından, Eğitim Bakanı Betsy DeVos istifasını sundu.

ABD'de Kongre baskını nedeniyle Beyaz Saray'da ardı ardına yaşanan istifaların ardından, kabineden de ikinci istifa geldi.

Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump'a gönderdiği istifa mektubunu yayımladı.

Trump'ı tansiyonu yükseltmek ve Kongre baskını için insanları kışkırtmakla suçlayan DeVos, "Sizin söylemlerinizin olaylar üzerindeki etkisi konusunda şüphem yok ve bu benim için patlama noktası oldu." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ardı ardına istifalar yaşanmıştı

Çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

Dün de bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifalarını duyurmuştu.

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Kongre baskınının ardından Eğitim Bakanı DeVos istifa etti - Son Dakika


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