ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 9 Mart'ta açıklanmıştı. Ancak California eyaletinde yapılan otopsiler, koronavirüs kanaklı ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

ŞUBAT AYINDA İKİ KİŞİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLDÜ

California Santa Clara Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020'de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, adli tıp uzmanının 6 Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde hayatını kaybeden iki kişi üzerinde yaptığı otopsi sonuçlarını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) gönderdiği ve CDC'nin ölüm sebeplerini Kovid-19 olarak onayladığı belirtildi.

Amerikan medyasında geniş yer bulan olay üzerine konuşan uzmanlar, Santa Clara'daki gerçeğin ortaya çıkmasına kadar ABD'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 6 Şubat değil, 29 Şubat'ta Washington eyaletinde gerçekleştiğinin sanıldığına vurgu yaptı.