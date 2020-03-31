ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) yeni merkez üssü olan ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 3 bin 416'ya yükseldi. ABD, ölen kişi sayısında, salgının çıkış noktası olan 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin yayımladığı son verilere göre, ABD, ölen kişi sayısı bakımından Kovid-19 salgınının başlangıç noktası Çin'i geçti.

Üniversitenin güncel rakamlarına göre, ABD, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısında 3 bin 416 rakamına ulaşırken Çin'de virüs kaynaklı ölen kişi sayısı aynı dakikalarda 3 bin 309 olarak rapor edildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Çin'de ölenlere ilişkin sayının "açıklanan resmi rakamlar" olduğuna dikkat çekildi.

DÜNYA GENELİNDE 40 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının dünya genelinde 40 bini, vaka sayısının ise 823 bini aştığı bildirilmişti.

Salgın sebebiyle en fazla ölüm İtalya 'da kayda geçerken onu sırasıyla İspanya , ABD ve Çin takip ediyor. Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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