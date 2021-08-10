ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliği temmuz ayında düştü

Dunkelberg, çalışan bulma sıkıntısının yanı sıra tedarik zincirinde yaşanan aksamaların da küçük işletmelerin işlerini etkilediğini ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NFIB Başekonomisti Bill Dunkelberg, küçük işletme sahiplerinin ekonominin gücüne olan güvenlerini kaybettiğini ve istihdamda yavaşlama beklendiğini belirtti.

Bu dönemde ABD'deki küçük işletmelerin iyimserliğinde yaşanan düşüşte, iş gücü piyasasında devam eden çalışan bulma sıkıntısı etkili oldu.

Buna göre, Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi temmuzda 2,8 puan azalarak 99,7 değerine geriledi. Endeks, haziranda 102,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş