ABD'deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris - Son Dakika

ABD'deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris

15.11.2020 07:36
ABD'deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris, System.String[]

1) ABD'deki kutlamaların fitili Joe Biden'ın kilit eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da zafer ilan etmesiyle ateşlendi.

1) ABD'deki kutlamaların fitili Joe Biden'ın kilit eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da zafer ilan etmesiyle ateşlendi. Kısa sürede birçok yerde sokaklar bayram yerine döndü. Amerikalılar Joe Biden'ın zaferini sokak partileriyle kutladı.

2) Sonucun bıçak sırtında olduğu anlarda heyecanla bekleyen Biden ve Harris destekçileri ikilinin zafer konuşmalarını yayımlayan ekranlara bakarken gözyaşlarını tutamadı.

3) En küçük eyaletlerden biri olan Delaware'de otomobillerle düzenlenen mitingde binlerce destekçi vardı. Biden'ın ülkeyi yeniden birleştirme sözü alkışlandı.

4) En büyük kutlamalardan biri Beyaz Saray'ın yanı başındaki Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) Meydanı'nda gerçekleşti. Bu meydanın adı George Floyd protestoları sırasında asfalta kazınan sloganın ardından Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından değiştirilmişti.

5) Boston şehrinde polis insanların parti yapmasını sağlamak için Eyalet Binası'nın yakınındaki sokakları trafiğe kapattı.

6) Kutlamaların bir diğer merkezi başkent Washington'daki Trump Otel'in önüydü. Buradaki 'parti'ye katılan  48 yaşındaki yazılımcı Fritzie Pezer kalabalığın hislerine tercüman oldu: "Sanki bir büyü bitmiş gibi, dört yıl önce ülkenin üzerine bir solgunluk düşmüştü. Yıllardır bekliyorduk. Buraya gelmek için otobüsten atladım, bu kutlanacak bir şey" dedi.

7) Başkan Trump'ın destekçileri de sokağa çıktı ancak Pensilvanya, Michigan ve Arizona'daki toplantıları daha az kalabalık ve sessizdi. Bazılarından "Trump kazandı" ve "Mahkemede kazanacağız" sloganları yükseldi. Bazı destekçiler silahlıydı ancak hiçbir şiddet olayı yaşanmadı.

8) Oyuncu Jennifer Lawrence, Biden'ın zaferi kesinleşince pijamalarıyla sokağa fırladı ve dans etti.

Jennifer Lawrence

Sosyal medyadan "Tek kişilik parti vermekten başka çarem yoktu. Gelin partileyelim" dedi. Model Chrissy Teigen, müzisyen John Legend ve oyuncu Cara Santana, Hollywood'daki sokak kutlamalarına katıldı. Oyuncu Alia Shawkat da bir benzin istasyonunda dans ederken görüntülendi.

9) Kutlamalardaki hemen herkes Biden'la birlikte seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris'in de pankartlarını taşıdı. Ülkedeki değerlendirmeler Harris'in Biden'ın zaferinin başmimarlarından biri olduğu yönünde...

HARRİS'İN HAYATI, KARİYERİ VE BİTMEYEN MÜCADELESİ

10) 20 Ekim 1964'te Kaliforniya, Oakland'da doğan Kamala Devi Harris yaklaşık 250 yıllık ülkenin ilk kadın başkan yardımcısı olacak. Harris'in annesi Hindistanlı kanser araştırmacısı Shyamala Gopalan. Babasıysa Jamaikalı ekonomist Donald Harris. Bir de kardeşi var: Maya Harris.

11) Anne-babası aktivistti. Berkeley Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken tanıştılar. Tanışmaları medeni haklar hareketi sayesinde oldu. Kamala'yı da henüz bir bebekken protestolara götürdüler.

12) Harris'in anne-babası o 7 yaşındayken boşandı. Harris daha sonra otobiyografisinde "Annem iki siyah kız yetiştirdiğini çok iyi anladı ve kendinden emin, gururlu siyah kadınlara dönüşeceğimizden emin olmaya kararlıydı" diye yazdı.

13) Lotus çiçeği anlamına gelen Kamala ismini, Hint kökenlerine selam vermek için annesi seçti. Çocukken Hindistan'ı ziyaret etti ve ülkenin bağımsızlığı için savaşan yüksek rütbeli bir hükümet yetkilisi olan büyükbabası ve kırsalda seyahat eden yoksul kadınlara doğum kontrolü hakkında eğitim veren büyükannesinden etkilendi.

14) 13 yaşındayken kız kardeşi Maya'yla, Montreal'de çocukların çimlerde oynamasını yasaklayan bir yasayı protesto etmek için başarılı bir eylem düzenledi.

15) Howard Üniversitesi'nde siyasi bilimler ve ekonomi üzerine eğitim aldı, ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk okudu. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu. 2010-2014 arasında eyaletin adalet bakanlığı görevini üstlendi.

16) Los Angeles'ta bir şirket avukatı olan Doug Emhoff ile 2014'te evlendi. Emhoff'un önceki evliliğinden olan iki çocuğu ona 'Momala' (Mom, İngilizcede anne anlamına geliyor) diyor.

17) Harris başarılı bir aşçı. New York Times'ın tariflerini ve Alice Waters'ın 'The Art of Simple Food' (Basit Yemek Sanatı) kitabındaki neredeyse tüm tarifleri denemiş. Converse'in Chuck Taylor spor ayakkabı modelinin de koleksiyonunu yapıyor.

18) En sevdiği kitaplar arasında Richard Wright'tan 'Native Son', Khaled Hosseini'den 'The Kite Runner', C.S. Lewis'ten 'The Lion, The Witch and the Wardrobe' var. Genellikle sabah 6.00'da uyanıyor, yarım saat boyunca eliptik bisiklette pedal çeviriyor. İşe gitmeden önce güne badem sütü ve bir kase üzüm kepeği yanında bal ve limonlu çayla başlıyor.

19) Çok küçükken bile protestolara katılan Harris, Ellen Show'a katıldığında kariyerinin bir noktasında artık 'eğlenceli savaşçı' olmaya karar verdiğini anlatmıştı: "Hep bir şeylere karşıt olmak değil, bazı şeylerin tarafında olmak da önemlidir."

20) Harris gerçekten de 'ilk'leri seviyor: San Francisco'daki ilk kadın bölge savcısıydı. Kaliforniya'nın ilk kadın başsavcısı, ABD Senatosu'ndaki ilk hem Asya hem Afrika asıllı Amerikalı... Joe Biden tahmin edildiği gibi görevini tek dönem yaparsa 2024'te ülkenin ilk kadın başkanı unvanını da alabilir.

ABD'deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris

Amerika Birleşik Devletleri, Kamala Harris, Pensilvanya, Joe Biden, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin ABD'deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetki krizine İçişleri Bakanlığı noktayı koydu         
22:55
İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
22:09
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu Selin Barlas, spor yorumcusu eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü duyurdu         
17:59
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 07:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki kutlamalar ve zaferin başmimarı Kamala Harris - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei