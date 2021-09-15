Üye Girişi
Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı - Son Dakika

Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı

15.09.2021 11:50

- Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulmasını sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, şimdi de Amerikalı şefleri yarıştırdı.

- Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı

LAS VEGAS - Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulmasını sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, şimdi de Amerikalı şefleri yarıştırdı.

Anadolu topraklarında ve denizlerinde yetişen lezzetlerden yapılan binlerce çeşit yemeğe sahip Türk mutfağının Las Vegas Üniversitesi William F. Harrah Turizm Otelcilik Okulu müfredatında 5 yıl süreyle ders olarak okutulmasını sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, Amerikalı şefleri yarıştırdı. Las Vegaslı şefler, Türk ürünleri ile hazırladıkları menülerle birincilik için yarıştı.

Gıda ürünleri ihracatından Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolar döviz kazandırdıklarını ve orta vadede 10 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ticaret Bakanlığı destekli Turquality projesiyle 'yeni dünya'ya Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için 3 yıldır başarılı tanıtım faaliyetlerine imza attıklarını dile getirdi.

ABD'de eyaletler bazında geliştirilecek politikalar başarıyı getirecek

Ticaret Bakanlığının Türkiye'nin ihracat potansiyelini 300 milyar dolara çıkarabilmesi için Türk Eximbank aracığıyla İhracat Garanti Fonu gibi bir model üzerinde çalıştığını dile getiren Celep, "İhracatta büyük hedeflere ulaşabilmek için ihracatçımızın finansman yapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın üzerinde yoğunlaştığı bir diğer proje ise ABD pazarında eyaletler bazında ihracat politikaları geliştirmek. Eyaletler bazında nokta atışlarıyla ABD'de daha başarılı olabilir, bu sayede iki ülke arasında 100 milyar dolara çıkması hedeflenen dış ticaret hacminden daha fazla pay alabiliriz. Turquality projemiz bu anlamda doğru bir hamle" şeklinde konuştu.

Su ürünleri, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, zeytinyağı, tıbbı aromatik bitkiler ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımının yapıldığı Turquality Projesi kapsamında "Turkish Tastes Culinary Compotition 2021" etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Celep, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika Birleşik Devletleri yıllık 160 milyar dolar gıda ürünü ithal ediyor. Türk gıda ürünlerinin başta Horeca sektörü olmak üzere, ABD'li tüketicilerin menülerinde daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen Turkish Tastes Culinary Compotition 2021 etkinliği yoğun ilgi gördü. Las Vegas Üniversitesi mutfağında gerçekleşen şef yarışmasına bölgede bulunan dünyaca ünlü zincir otelleri başta olmak üzere Horeca sektöründe faaliyet gösteren şeflerle birlikte Las Vegas Üniversitesi öğretim görevlisi şefler de katıldı. Şefler altı gıda sektöründen seçtikleri ürünlerle hazırladıkları birbirinden lezzetli menülerle jüri karşına çıktılar. Yarışmayı bölgede faaliyet gösteren önemli distribütör firma yöneticileri ile Cosmopolitan Otel Gıda ve İçecek direktörü de yakından takip etti."

Hazırlanan menülerde Türk levreği, Türk zeytin ve zeytinyağı, bulgur, közlenmiş meyve sebze mamulleri, kuru meyveler ve baharatlar yoğun olarak kullanılırken, şeflerin Türk mutfağına özgü tekniklere de yer verdiğini belirten Celep, "Yarışmanın birinciliğini Resorts Hotel Sous Şefi Noe Banuelos kazanırken, 2. sırada Capital Grill'den Sous Şef Gonzalo Garzo yer aldı. 3.'lük ise Cosmopolitan Hotel Executive Şefi Michael Gillard'un oldu. Katılan şeflere para ödülü, katılım sertifikaları, plaketler, şef bıçakları ve ürün numuneleri takdim edildi" dedi.

"Turkish Tastes Culinary Compotition 2021" etkinliğinde Michelle Vietmeier - Eğitmen Şef, Heinz Lauer ve James Brown jüri olarak görev yaparken, Cosmopolitan Hotel, F&B Yöneticisi Bryan Fyler, Shetakis Wholesales Yöneticisi Brian Silver ve Get Fresh Satış Yöneticisi Alan Rutz gibi ABD gıda sektörünün popüler isimleri de ziyaretçiler arasında yer aldı.

Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı
Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı
Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı
Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı

Ege İhracatçı Birlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Otel, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü 12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti 12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu 11:55 Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi         
12:43
Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı         
12:16
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Las Vegas'ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement