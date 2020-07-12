ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi - Son Dakika

ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

NEW Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

NEW Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dönem sonunda yapılamayan mezuniyet töreni, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı katılımla düzenlenen törende, öğrenciler ve öğretmenler konuşmalar yaptı.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, öğrencilere nereden geldiklerini asla unutmamalarını öğütleyerek, "Maarif olarak mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Kendilerinin Amerika'da Müslüman toplumun önde gelen liderleri olacaklarına inancımız tam." dedi.

Özkan, salgın nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Mezunlarımızı, bütün zorluklara rağmen bugünü yaşatmadan göndermek istemedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

2017'de New Jersey'de açılan Maarif Okulu'nun mevcut 147 öğrencisi bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 02:51:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]