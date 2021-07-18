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ABD'deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

ABD'deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı

18.07.2021 23:25
ABD'deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı, System.String[]

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinden yer alan ve St. Ignace ve Mackinaw şehirlerini birbirine bağlayan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yetkililer, Mackinac Köprüsü'nün acil bir olay nedeniyle tüm trafiğe kapatıldığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı. Michigan eyalet polisi tarafından köprünün trafiğe kapatıldığı doğrulanırken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Yerel basında yer alan haberlerde, köprünün aktif bir bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı iddia edilirken, güvenlik güçlerinin köprünün üstünde ve çevresinde arama yaptığı öne sürüldü. - MİCHİGAN

ABD'deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mackinac Köprüsü, Michigan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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