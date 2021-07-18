ABD'deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinden yer alan ve St. Ignace ve Mackinaw şehirlerini birbirine bağlayan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yetkililer, Mackinac Köprüsü'nün acil bir olay nedeniyle tüm trafiğe kapatıldığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı. Michigan eyalet polisi tarafından köprünün trafiğe kapatıldığı doğrulanırken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Yerel basında yer alan haberlerde, köprünün aktif bir bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı iddia edilirken, güvenlik güçlerinin köprünün üstünde ve çevresinde arama yaptığı öne sürüldü. - MİCHİGAN