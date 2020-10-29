Son dakika dünya: ABD'deki motokros şampiyonasında sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen motokros şampiyonasında kaza numarası yapan yarışçı binlerce kişinin önünde sevgilisine evlenme teklifi etti.

ABD'nin Florida eyaletinde bağlı Miami kentinde düzenlenen uluslararası motokros şampiyonası sırasında hem korku hem de duygusal anlar yaşandı.Motokros şampiyonasında yarışan Jeremy Durst (30) önce kaza numarası yaptı. Yarışmayı izleyen binlerce kişi korku dolu anlar yaşadı. Sevgilisi Durst'un yanına koşan Sara Frank, sürpriz bir olayla karşılaştı. Cebinden yüzüğü çıkaran Durst, binlerce kişinin önünde sevgilisi Frank'a evlilik teklifinde bulundu.

"ŞAŞKINIM, DÜŞTÜĞÜNÜ SANDIM"

Durst'ın tepkisi karşısında şaşkınlığa uğrayan Frank teklife "Evet" derken, Evlenme teklifi hakkında herhangi bir fikri olup olmadığı sorulduğunda, "Şaşkınım. Hayır hiçbir fikrim yoktu, sadece düştüğünü sandım" dedi.