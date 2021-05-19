ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu, Biden'ı Filistinlilere karşı "İsrail'e yeşil ışık" yakmakla suçladı - Son Dakika

ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu, Biden'ı Filistinlilere karşı "İsrail'e yeşil ışık" yakmakla suçladı

19.05.2021 01:53
ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu, Biden'ı Filistinlilere karşı

NEW ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), Başkan Joe Biden'ı, İsrail'in Filistinlilere soykırım uygulamasına "yeşil ışık yakmak" ile suçladı.

NEW ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), Başkan Joe Biden'ı, İsrail'in Filistinlilere soykırım uygulamasına "yeşil ışık yakmak" ile suçladı.

USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına yeşil ışık yakıyor, İsrail'in apartheid ve savaş suçları konusunda da Amerikalıları manipüle ediyor." ifadesi kullanıldı.

USCMO'nun, Biden ve yönetiminin "ölüm makinesi İsrail'e" göz yumduğu için derin üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadığı vurgulanan açıklamada, Biden'nın, eski Başkan Donald Trump'a karşı, ABD'nin insan haklarına ve demokrasiye bağlılığını yenileme taahhüdü ile iktidara geldiği hatırlatıldı.

Biden'ın İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı tutumu keskin bir dille eleştirilen açıklamada, "Biden, Filistin'in esas sahibi yerli halka karşı savaş suçu işleyen İsrail'e yardım ve yataklık etme söz konusu olduğunda, ikiyüzlü Amerikan dış politikasının zaten düşük olan değerini kesinlikle daha da değersizleştirdi." denildi.

Açıklamada, İsrail'in uyguladığı soykırıma ABD vatandaşlarından toplanan vergilerle destek verildiğine dikkat çekilerek, "İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen tüm bu zulümler, Biden'ın tamamen çatallaşmış dilini hatta ABD'nin insan hakları merkezli dış politika canavarını açığa çıkardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin'de 9 günde işlediği insanlığa karşı suçlara örnek olarak şunlar sıralandı:

"- Gazze'de 63'ü çocuk ve 36'sı kadın olmak üzere toplam 217 Filistinli katledildi, 1,500 kişi yaralandı.

450 civarı bina bombalandı, 52 bin Filistinli yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 26 Filistinli öldürüldü, yüzlercesi gözaltına alındı.

En az 7 hastane ve 9 tıbbi klinik hedef alınarak 2 doktor şehit edildi. Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan tek merkez bombalandı.

Associated Press ve Al-Jazeera başta olmak üzere uluslararası medyanın bulunduğu Al-Jalaa binası ABD yapımı bomba ile yıkılarak bölgeden haber akışı engellendi, ayrıca dünya basınına İsrail'in dokunulmaz olduğu mesajı verilmek istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 41 eğitim binası hasar gördü, Filistinli çocuk ve ailelerin sığındığı 50 okulun yakını özellikle bombalanarak terör havası oluşturulmak istendi.

Gazze'nin tek elektrik tesisinin yanı sıra 1,9 milyon nüfusun içme suyunu etkileyecek su tesisleri ve gıda dükkanı ile marketler bombalandı.

İsrail, Gazze'de şimdiye kadar sivillerin yaşadığı 132 konut, 621 apartman ve 316 evi bombaladı, 6 binden fazla eve de zarar verdi.

ABD yönetiminin, bütün bu olanlara karşı İsrail'e 735 milyon dolarlık güdümlü füze satışı gerçekleştirdiğinin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, ayrıca ateşkes çağrısı yapan 3 ayrı BM Güvenlik Konseyi kararının da ABD tarafından engellediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Biden, korkunç insanlık dışı eylemler, hırsızlık ve kanlı baskılarda, (İsrail'in) özgürlüğünü savunma hakkı olduğu yanılsaması için Amerikan halkını ve dünyayı kandırmaya çalışıyor. Kimseyi kandıramaz." ifadelerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Müslüman, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Müslüman çatı kuruluşu, Biden'ı Filistinlilere karşı 'İsrail'e yeşil ışık' yakmakla suçladı - Son Dakika


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