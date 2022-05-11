ABD'deki Müslüman kuruluşlardan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki - Son Dakika
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ABD'deki Müslüman kuruluşlardan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki

11.05.2022 23:47
ABD'deki Müslüman kuruluşlardan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine tepki

ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini kınadı ve olayın sorumlularından hesap sorulması çağrısı yaptı.

ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini kınadı ve olayın sorumlularından hesap sorulması çağrısı yaptı.

ABD'deki Filistinlilerin önde gelen kuruluşlarından "Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP)" yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki gösterildi.

"İsrail işgal güçlerinin Al Jazeera gazetecisi ve Filistinli-Amerikalı Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini tüm dünya öğrenirken, AMP Şirin'in ailesine ve tüm Filistinli medya ailesine taziyelerini sunar." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail'i kınaması çağrısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı açıklamanın "yetersiz" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şu ana kadar ABD yönetiminin verdiği tepki, utanç vericidir. Ebu Akile bir Amerikan vatandaşıdır ve her yıl Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarından milyarlarca dolar alan bir devlet tarafından soğuk kanlıkla öldürülmüştür." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in artık zulümlerine son vermesi ve ABD yönetiminin daha sert tepki göstermesi çağrısı yapıldı.

ABD'deki Filistinli insan hakları savunucularının çatı örgütü "Filistinli Hakları ABD Kampanyası"nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada da Ebu Akile için taziye mesajı yayımlandı.

CAIR'den de Biden yönetimine kınama çağrısı

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da yaptığı açıklamada, Biden yönetimine İsrail'i kınama çağrısı yaptı. Awad açıklamasında, "Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini esefle kınıyoruz ve Biden'dan da aynısını yapmasını istiyoruz." ifadesine yer verdi.

İsrail yönetiminin bu yıl saldırılarını arttığına işaret eden Awad, "İsrailli güçler uzun süredir gazetecileri hedef alıyor. Hatta Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze ofisleri geçen yıl hedef alındı. Milletimiz ise bu şiddete sessiz kaldı." tepkisini gösterdi.

Müslüman yardım kuruluşu Islamic Relief USA'in Twitter sayfasında da Ebu Akile'nin üzerinde basın yeleğiyle çekilmiş bir fotoğrafına yer verilerek, "Şirin Ebu Akile'nin ölümünü öğrenmekten son derece üzgünüz. Al Jazeera'ya ve Filistin halkına baş sağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada gazetecilerin çatışmalarda hedef alınmaması gerektiği de vurgulandı.

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Kaynak: AA

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