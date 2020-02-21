ABD'deki Müslüman kuruluştan Sanders'a destek - Son Dakika

ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı Bernie Sanders'ı desteklediklerini duyurdu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili aday adayları arasında yarış sürerken, Vermont Senatörü Sanders'a ülkenin önemli Müslüman kuruluşlarından Emgage'den destek geldi.

Emgage'in Üst Yöneticisi (CEO) Wael Alzayat, yaptığı yazılı açıklamada, "Diğer başkanlık adaylarından farklı olarak Sanders, tarihi derecede kucaklayıcı ve ileri görüşlü bir hareket kurdu." yorumunda bulundu.

Wael El Zayat, üyeleri arasında yapılan toplantı ve oylamalar sonucu Sanders'a destek kararının alındığına işaret ederek, "Sanders'a verdiğimiz destek, seslerimizin duyulmasını sağlamak için Müslüman Amerikalıları harekete geçirmeyi amaçlamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Sanders ise yaptığı açıklamada, Emgage'in desteğini almanın kendisi için bir "onur" olduğunu kaydetti.