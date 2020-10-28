ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı - Son Dakika

ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı

28.10.2020 01:13
ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı, System.String[]

ABD'deki Müslüman toplum, Fransa'ya seyahat etmeyi düşünen Müslümanları uyarırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da kınadı.

ABD'deki Müslüman toplum, Fransa'ya seyahat etmeyi düşünen Müslümanları uyarırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da kınadı.

ABD'nin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Fransa'da son dönemde artan İslamofobik söylemlere ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Amerikalı Müslümanları, Fransız hükümetinin Fransız Müslümanları, camileri ve İslami kuruluşları hedef alan İslamofobik tehlikeli ve riyakar bağnazlık kampanyası nedeniyle bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paris'te iki Müslüman kadının bıçaklı saldırıya uğradığı anımsatılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kınandı.

CAIR Başkanı Nihad Awad da yaptığı yazılı açıklamada, "Fransız hükümetinin, kendi halkına karşı mantık dışı, hukuksuz ve aşırılıkçı yobazlık kampanyası bitmeli. Fransa, Müslümanları ifade özgürlüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle cezalandırırken ifade özgürlüğü hakkını yüceltemez. Ayrıca Fransa, Müslüman vatandaşlarına Fransız mallarını boykot etmeyi yasaklarken özgürlük işareti olamaz." çağrısında bulundu.

Fransa'daki İslam karşıtlığı büyüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşlarını hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Fransa'nın İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkelerinde Fransız ürünlerini boykot çağrıları yapılmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Müslüman, toplum, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Tarım arazilerini bölenlere hapis cezası var Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon! Erdoğan üzerinden Peygamberimizi ve İslam'ı hedef aldılar Meteoroloji'den 13 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi
Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı         
00:47
Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:09
Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü         
23:25
Terör örgütü PKK'nın kanlı faaliyetleri, IKBY halkı için tehdit oluşturuyor Terör örgütü PKK'nın kanlı faaliyetleri, IKBY halkı için tehdit oluşturuyor         
22:57
Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu         
21:49
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü         
20:58
Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar         
19:52
Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz         
17:36
Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak         
17:16
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü         
15:19
Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor         
14:31
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik         
10:09
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 01:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Müslüman toplumdan Macron'a kınama, Fransa'ya seyahat uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei