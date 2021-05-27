ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşundan Biden yönetimine "Filistinlilerin insan haklarını koruyun" çağrısı - Son Dakika

ABD'deki Müslüman topluluğun, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik muamelelerinden dolayı son derece rahatsız olduğunun vurgulandığı açıklamada, İsrail'in, Gazze 'ye yönelik ablukası, Batı Şeria 'daki işgali ve yasa dışı Yahudi yerleşimci planını bitirmesi çağrısında bulunuldu.

USCMO tarafından Blinken'a gönderilen mektupta, ABD yönetimi, İsrail 'e sağladığı diplomatik, askeri ve siyasi yardımı durdurmaya davet edildi.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 'ı Filistin halkının insan haklarını korumak için harekete geçmeye çağırdı.

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