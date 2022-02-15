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ABD'deki okul katliamında kullanılan silahın üreticisi ailelere 73 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika

ABD'deki okul katliamında kullanılan silahın üreticisi ailelere 73 milyon dolar ödeyecek

15.02.2022 21:51
ABD'deki okul katliamında kullanılan silahın üreticisi ailelere 73 milyon dolar ödeyecek

NEW ABD'nin Connecticut eyaletinde, 14 Aralık 2012'de Sandy Hook İlköğretim Okulunda çoğu ilkokul 1. sınıf öğrencisi 28 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıda kullanılan silahın üreticisi Remington, mağdurlara 73 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

NEW ABD'nin Connecticut eyaletinde, 14 Aralık 2012'de Sandy Hook İlköğretim Okulunda çoğu ilkokul 1. sınıf öğrencisi 28 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıda kullanılan silahın üreticisi Remington, mağdurlara 73 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Newtown bölgesindeki okul saldırısında çocuklarını kaybeden ailelerden 9'u tarafından açılan davada, Remington'un suçlamaları kabul ederek ailelerle 73 milyon dolarlık tazminat için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Katliamda kullanılan tüfeği üreten Remington'ın avukatlarının, ailelerin silahın nasıl pazarlandığını gösteren çok sayıda belgeyi yayımlamalarına izin vermeyi kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Mağdur aileler tarafından 2015'te Connecticut'ta açılan davada, katliamı gerçekleştiren Adam Lanza'nın kullandığı Bushmaster "XM15-E2S" tipi tüfeğinin, şiddet içeren video oyunlarında ürün yerleştirme tekniğiyle pazarlandığı genç erkekleri hedef aldığı da suçlamalar arasındaydı.

ABD'de ilk kez bir silah üreticisi suçlu bulundu

Sandy Hook davasının, bir toplu saldırıdan silah üreticisinin sorumlu tutulması bağlamında da ABD'de bir ilki teşkil etmesiyle tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı.

Davacıların avukatı Josh Koskoff, "Bu zafer yalnızca silah endüstrisine değil aynı zamanda onu destekleyen sigorta ve bankacılık şirketlerine bir uyanma çağrısıdır. Silah endüstrisinin insanlara her türlü silahı pervasızca pazarlamayı bırakmasının zamanı geldi." açıklamasında bulundu.

Olay

Newtown'da aynı evde yaşadığı annesini öldürdükten sonra Sandy Hook okulunu Remington üretimi silahıyla basan 20 yaşındaki Adam Lanza, 14 Aralık 2012'de 20'si ilkokul birinci sınıf öğrencisi 28 kişiyi öldürdükten sonra tabancasıyla intihar etmişti.

2015'te söz konusu silahın pazarlanma yöntemi ve sebep olduğu sonuçlarla ilgili hakkında dava açılan Remington firması, federal bir yasa gerekçesiyle davanın reddedilmesi için Connecticut Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak silah üreticisinin başvurusu reddedilmişti.

1816'da kurulan ve ülkenin en eski silah üreticilerinden biri olan Remington, 2020'de ikinci kez iflas başvurusunda bulunmuş ve varlıkları daha sonra birkaç şirkete satılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki okul katliamında kullanılan silahın üreticisi ailelere 73 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika


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