Son Dakika Haberleri: ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi
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ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi

1 saat önce

ABD Georgia eyaletinde bir ilköğretim okulunda sadece siyahi öğrencilerin saç stillerinin gösterildiği uyarı tablosu büyük tepki çekti. Söz konusu tabloda okul kurallarına 'uygun' ya da 'uygun olmayan' saç stilleri sadece siyahi öğrenciler üzerinden resmediliyor

ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde bir ilköğretim okulunda sadece siyahi öğrencilerin saç stillerinin gösterildiği uyarı tablosu büyük tepki çekti.

Söz konusu tabloda okul kurallarına 'uygun' ya da 'uygun olmayan' saç stilleri sadece siyahi öğrenciler üzerinden resmediliyor. Okul yönetimi gelen tepkiler üzerine tabloları asıldığı gün koridorlardan indirdi.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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