ABD'deki okulda ırkçılık tartışması: Siyahi öğrencilerin saç stilleri 'uygunsuz' gösterildi
1 saat önce
ABD Georgia eyaletinde bir ilköğretim okulunda sadece siyahi öğrencilerin saç stillerinin gösterildiği uyarı tablosu büyük tepki çekti. Söz konusu tabloda okul kurallarına 'uygun' ya da 'uygun olmayan' saç stilleri sadece siyahi öğrenciler üzerinden resmediliyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde bir ilköğretim okulunda sadece siyahi öğrencilerin saç stillerinin gösterildiği uyarı tablosu büyük tepki çekti.
Söz konusu tabloda okul kurallarına 'uygun' ya da 'uygun olmayan' saç stilleri sadece siyahi öğrenciler üzerinden resmediliyor. Okul yönetimi gelen tepkiler üzerine tabloları asıldığı gün koridorlardan indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02
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