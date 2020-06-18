ABD'deki okulları üzerinden vurgun yapmak isteyen FETÖ'ye federal makamlar 'dur' dedi - Son Dakika

ABD'nin Ohio eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait olan okulu için almak istediği hibe başvurusu federal makamlarca reddedildi.



ABD'nin Ohio eyaletinde 10'dan fazla şubesi bulunan FETÖ terör örgütüne ait Horizon Science Academies (HSA) isimli sözleşmeli okulun, yeni eğitim ve öğretim yılı için yaptığı hibe başvurusunun, eyaletin eğitim bakanlığı tarafından kabul edilmediği ortaya çıktı. Yetkililer FETÖ okulları için, Kaliteli Toplum Okulları adı altında başlatılan destek yardımı hibe programına başvurduğu ancak Ohio eyaletinde eğitim faaliyetlerini bir başka eyaletteki eğitim kurumu üzerinden yürüttüğü ve bu kurumun eyalette eğitim alanında faaliyetlerini yürütecek yeterli yasal altyapıyı oluşturmadıkları yabancı kuruluş için başvurunun kabul edilmediği belirtildi. Eyalet yetkilileri, Ohio'da faaliyet gösteren Horizon Science Academies HSA'nın Illinois eyaletindeki bir başka FETÖ okulu olan Concept Schools üzerinden faaliyet gösterdiğini, bunun da yasalara aykırı olduğunu açıkladı.



Halk Okulları Ofisi Direktörü Karl Koenig, Concept Schools, Ohio Dışişleri Bakanlığı ofisine yabancı bir şirket olarak kayıtlı olmadığı ve bu nedenle Ohio eyaletinde yasal olarak gerekli şartları karşılamadığını açıkladı.



ABD'de yaşanan pandemi dönemini fırsata çevirmek istediler



Amerika Birleşik Devletlerinde, yaşanan pandemi nedeniyle ara verilen eğitime ülke genelinde bu yıl ve gelecek yıllar için eğitimin kesintiye uğramaması yönünde öğrencilere ödenen miktarlar yükseltilerek federal hükumetler tarafından ek bütçeler oluşturuldu. Ohio Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde söz konusu hibe programının detaylarına ilişkin bilgi daha detaylı bir şekilde paylaşıldı. Eğitim yılı içerisinde eyaletteki okullara ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için bin 750 dolar, diğer öğrenciler için de bin dolara kadar hibe verildiği yayınlanmakta. ABD'de, eğitim üzerinden hibe başvurusu reddedilen FETÖ'nün okul yöneticileri, Ohio eyaleti Eğitim Bakanlığı hakkında federal bir mahkemeye dava açtığı öğrenildi. - OHIO