ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı Açıklaması

07.01.2021 20:23
ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

ABD'de başkanlık seçimlerinin tescili için yapılan oturum esnasında Donald Trump yanlılarının Kongre'yi basması ve çıkan olayların ardından başkent Washington'dan İstanbul'a gelen yolcular, yaşadıklarını anlattı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin tescili için yapılan oturum esnasında Donald Trump yanlılarının Kongre'yi basması ve çıkan olayların ardından başkent Washington'dan İstanbul'a gelen yolcular, yaşadıklarını anlattı.

THY'nin Washington-İstanbul seferini yapan tarifeli uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Yolcular, pasaport kontrolünden geçerek bagajlarını teslim aldı.

Washington'da yaşayan yolculardan elektrik mühendisi Ahmet Çuhadaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylardan eşi ve oğluyla evde bulundukları sırada haberlerinin olduğunu ve siren sesleri duyduklarını belirtti.

Çuhadaroğlu, o sırada cep telefonlarına kısa mesajla uyarılar geldiğini kaydederek, "Belediye başkanının şehrin tamamında sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini okuduk, sabah altıya kadar. Daha sonra oğlum tarafından önceden biletimiz olduğu için yola çıktık. Yollar son derece boşalmıştı. Biz yasak başlamadan gittik. Havalimanında herhangi bir olay yaşamadık." dedi.

ABD'lilerin olaylar nedeniyle çok heyecanlandıklarını ifade eden Çuhadaroğlu, "Bundan 4 ay önce gittiğimde de protestolar sırasında esnaf bayağı korkmuştu. Uçuşta bir problem yaşamadan ülkemize sağ salim döndük." diye konuştu.

Yolculardan Mustafa Yılmaz, uçaktayken telefonlarına dikkatli olmaları konusunda bazı mesajlar düştüğünü söyledi.

Yılmaz, "Çok fazla olay yaşamadım ama o tansiyonu görmüş oldum. Dışarda çok sayıda polis de vardı. Olaylar denk gelmesin diye dua da ettik. Neticesinde insanız... Ama bir sıkıntı yaşamadan ülkemize vardık." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Washington'dan gelen Aziz Aksu, uçağa binmeden 4-5 saat önce Trump taraftarlarının başkentteki kongreyi bastığını duyduğunu belirtti.

Aksu, gece için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsatarak "Havalimanı şehir dışında olduğu için bir problem olmadı çok şükür. Washington'da bazı olaylar oldu. Herhangi bir endişe duymadık. Sonunda vardık." dedi.

Eşi Evren Kırdar Aksu da Washington'a yarım saat uzaklıkta oturduklarını, olayları bizzat yaşamadıklarını kaydederek, "Yakın olsak endişelenebilirdim." ifadelerini kullandı.

"Havalimanına giderken çok fazla polis gördüm"

ABD vatandaşı Leigh Byrd da kızını ziyaret için İstanbul'a geldiğini söyledi.

ABD'de seçim sonuçlarından mutlu olmayan insanların bazı gösteriler yaptıklarını ifade eden Byrd, "Önce her şey iyiydi. Barışçıl bir ortam vardı. Daha sonra bu ortam olmadı. Havalimanına giderken çok fazla polis olduğunu gördüm ve havalimanına vardığımda da öyleydi." diye konuştu.

Kendisini en fazla korkutan şeyin şehrin dört bir yanındaki sivil huzursuzluk olduğunu dile getiren Byrd, "Bunun olacağını aslında biliyorduk. İnsanlar seçim sonuçlarından mutlu değildi." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu Cenk Tosun'a eski takımı Eintracht Frankfurt talip oldu         
19:09
DSÖ'den kritik eşikteki Avrupa'ya çağrı: Önlemleri yoğunlaştırın DSÖ'den kritik eşikteki Avrupa'ya çağrı: Önlemleri yoğunlaştırın         
18:57
Bisikletten düşen çocuğa çarptığı sanılan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı Bisikletten düşen çocuğa çarptığı sanılan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı         
18:31
Kadıköy'de inanılmaz bir gol kaçtı! Yıldız futbolcu mutlak pozisyonu değerlendiremedi Kadıköy'de inanılmaz bir gol kaçtı! Yıldız futbolcu mutlak pozisyonu değerlendiremedi         
17:47
Cam silerken 3'üncü kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu ölümden, kurumaya bırakılmış halı kurtardı Cam silerken 3'üncü kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu ölümden, kurumaya bırakılmış halı kurtardı         
16:58
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı         
15:31
Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti         
14:42
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 20:28:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki olayların ardından Türkiye'ye gelen yolcular yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei