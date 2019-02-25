Son Dakika Haberleri: ABD'deki Petrol Kule Sayısı 4 Adet Azaldı

ABD'deki Petrol Kule Sayısı 4 Adet Azaldı

1 saat önce

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Şubat itibarıyla son bir haftada 4 adet düşüşle 853 adete geriledi. Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes’un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 194 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 4 adet düşüşle 1,047 […]The post ABD’deki petrol kule sayısı 4 adet azaldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'deki Petrol Kule Sayısı 4 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 22 Şubat itibarıyla son bir haftada 4 adet düşüşle 853 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 194 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 4 adet düşüşle 1,047 düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 69 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,026 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 19 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 19'a, Kanada'da sondaj kule sayısı 12 adet düşüşle 212'ye geriledi. Kuzey Amerika'nın

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:10 

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