ABD'deki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Dev Yangın - Son Dakika
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ABD'deki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Dev Yangın

07.08.2023 14:15

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan dev yangın, zorlukla kontrol altına alındı. Yetkililer olayda ölü veya yaralı olmadığını belirterek dumanın tehlikeli hava kirleticiler içerdiğine dair uyarı yayınladı. Albuquerque kenti yakınlarında bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan dev yangın, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucunda zorlukla söndürüldü. Yetkililer, olayda ölü veya yaralı olmadığını belirtip plastiklerin yanması ve dumanın tehlikeli hava kirleticileri içermesi nedeniyle bir sağlık uyarısı yayınladı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan dev yangın, zorlukla kontrol altına alındı. Yetkililer olayda ölü veya yaralı olmadığını belirterek dumanın tehlikeli hava kirleticiler içerdiğine dair uyarı yayınladı.

Albuquerque kenti yakınlarında bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan dev yangın, ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucunda zorlukla söndürüldü. Yetkililer, olayda ölü veya yaralı olmadığını belirtip plastiklerin yanması ve dumanın tehlikeli hava kirleticileri içermesi nedeniyle bir sağlık uyarısı yayınladı.

Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Dev Yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'deki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Dev Yangın - Son Dakika
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