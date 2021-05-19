ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Filistin halkıyla dayanışma açıklaması - Son Dakika

NEW ABD'nin en prestijli okullarından Princeton Üniversitesi akademisyenleri ve çalışanları, Filistin halkıyla dayanışma açıklaması yaparak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

40'a yakın üniversite öğretim üyesi ve personelinin imza koyduğu açıklamada, "Princeton Üniversitesi toplumu olarak Gazze'de Filistin halkına karşı İsrail silahlı güçlerinin devam eden saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinli ailelerin zorla yerlerinden edilmesi de kınanarak, "Bu, onlarca yıllık savaş kampanyasının, sınır dışı etme, eşit olmayan ikamet hakları ve Kudüs'teki etnik temizliği ilerleten ayrımcı planlama politikalarının bir parçasıdır." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in yıllık olarak ABD'den 3,8 milyar dolar askeri yardım almasına da dikkat çekilen açıklamada, "Dünyadaki en ağır askerileştirilmiş devletlerden biri olan İsrail ile işgal ve zulme direnen Filistin nüfusu arasındaki anlamlı farklılıkları görmezden gelen ve gizleyen 'iki taraf' ve 'tarafsızlık' şeklindeki anlatıları da reddediyoruz." denildi.

"Filistinlilerin cesaretini ve hayatta kalma iradesini selamlıyoruz"

Açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 27 Nisan'da yayımladığı, İsrail'i "baskıcı apartheid sistem", "Yahudi üstünlükçü", "Toprak hırsızı" şeklinde tanımlayan raporuna atıfta bulunularak, "İşgal altındaki topraklarda İsrail ordusunun, yerleşimci milislerin ve linç çetelerinin şiddetine direnen Filistinlilerin cesaretini ve hayatta kalma iradesini selamlıyoruz." ifadesi paylaşıldı.

"İsrail yerleşimci sömürge devletinin zorla mülksüzleştirme politikalarına karşı kurtuluş mücadelesinde Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onlarca yıldır, görünüşte barış süreci İsrail'in toprak gaspını ve uydurma askeri zorunluluk bahaneleri ile sürekli olarak ertelenen bir 'nihai statü' müzakeresi kurgusu altında Filistinlilerin şiddetli bir şekilde yerlerinden edilmesini sürdürdü. Uluslararası hukukta yer alan devredilemez Filistin haklarını açıkça destekliyoruz. Filistinliler özgürce yaşama hakkına sahiptir. Filistinlilerin yaşadıkları yerlerde kalma hakları vardır. İsrail Devleti tarafından mülksüzleştirilen Filistinlilerin evlerine dönme hakları vardır."

Açıklamada, Filistinlilerin yanı sıra eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele veren ABD ve dünyadaki Yahudi toplumu ile de dayanışma içinde olunduğu kaydedilerek, "Princeton'da, sınıfta, kampüste ve ötesinde her türlü ırkçılığa, sömürgeciliğe ve adaletsizliğe karşı çalışmaya kendimizi yeniden adamak için bir araya geliyoruz." çağrısı yapıldı.