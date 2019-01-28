ABD'deki rekor üretim petrol fiyatlarını baskılıyor
1 saat önce
Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 60,94 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 60,94 dolardan işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07
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