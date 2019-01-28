Son Dakika Haberleri: ABD'deki rekor üretim petrol fiyatlarını baskılıyor

ABD'deki rekor üretim petrol fiyatlarını baskılıyor

1 saat önce

Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 60,94 dolardan işlem görüyor.

ABD'deki rekor üretim petrol fiyatlarını baskılıyor, System.String[]
Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 60,94 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 

Ekonomi
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