Son Dakika Haberleri: ABD'deki sağlık kontrollerinin ardından Kuveyt Emiri ülkesine döndü
Son Dakika Güncel ABD'deki sağlık kontrollerinin ardından Kuveyt Emiri ülkesine döndü

ABD'deki sağlık kontrollerinin ardından Kuveyt Emiri ülkesine döndü

1 saat önce

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın, ABD'de sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndüğü bildirildi.

ABD'deki sağlık kontrollerinin ardından Kuveyt Emiri ülkesine döndü, System.String[]

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın, ABD'de sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından ülkesine döndüğü bildirildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, tedavisi ve sağlık kontrolleri tamamlanan 90 yaşındaki Sabah, ülkeye döndü.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali es-Sabah, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Emir Sabah'ın, ABD'de sağlık kontrolünden geçtiği hastaneden taburcu edildiğini duyurmuştu.

Kuveyt Emiri Sabah, geçen ay başında ABD'ye gitmiş, 12 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapması planlanan görüşme sağlık sebepleri dolayısıyla ertelenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Şeyh Sabah, Şeh Sabah, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti
Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Halkbank: ABD'de iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:35:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'deki sağlık kontrollerinin ardından Kuveyt Emiri ülkesine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]