ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi - Son Dakika
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ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi

04.07.2022 23:25
ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi

ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Central Street'teki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. Saldırgan henüz yakalanamazken, Federal Havacılık İdaresi, Highland Park hava sahasına geçici uçuş kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Highland Park Polis Departmanı yönetimindeki "yardım uçakları" hariç kısıtlamanın yerden 3 bin fit yükseklikte ve 8 kilometre yarıçapında geçerli olduğu belirtildi. - CHICAGO

YORUMLAR
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ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16... ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16... MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi - Son Dakika
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