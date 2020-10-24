ABD'deki San Bernardino saldırganlarına silah sağlayana 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

ABD'deki San Bernardino saldırganlarına silah sağlayana 20 yıl hapis cezası

24.10.2020 11:49
ABD'deki San Bernardino saldırganlarına silah sağlayana 20 yıl hapis cezası, System.String[]

ABD'de 2015 yılında California eyaletinin San Bernardino kentinde 14 kişinin öldürüldüğü saldırıyı düzenleyenlere silah veren kişi 20 yıl hapse mahkum edildi.

ABD'de 2015 yılında California eyaletinin San Bernardino kentinde 14 kişinin öldürüldüğü saldırıyı düzenleyenlere silah veren kişi 20 yıl hapse mahkum edildi.

San Bernardino'da engellilere hizmet veren Inland Regional Center binasına girerek uzun namlulu silahlarla ateş açan ve 14 kişiyi öldüren Syed Rizwan Farook ve eşi Tashfeen Malik'e silah sağlayan Enrique Marquez Jr., Riverside Federal Mahkemesinde duruşmaya çıktı.

Duruşmada savcılar, Marquez'in, aşırılıkçılardan ilham aldığını bildiği ve kendisiyle daha önce saldırı planladığı Farook'a silahlarla patlayıcıları vermekten sorumlu tutularak 25 yıl hapse mahkum edilmesini istedi.

Hakim Jesus Bernal, Marquez'in 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bernal, Marquez'in 911 acil yardım hattını arayarak komşusu olan saldırganın kendi silahını kullandığını söylediğini ve yetkililerle iş birliği yaptığını göz önünde bulundurduğunu belirtti.

Saldırının kurbanlarının duruşmada hazır bulunan ailelerine yaptığı konuşmada Bernal, "Kayıplarınız için Marquez'i cezalandıramam. Cinayetlerin sorumlusu o (Marquez) değil." ifadesini kullandı.

Bu arada, Federal Savcı Melanie Sartoris, 28 yaşındaki Marquez'in zeka düzeyinin yüksek olduğunu ve silahları vermesi durumunda bir saldırı yapılabileceğini anlayacak kapasitesi olduğunu söyledi.

Sartoris, Marquez'in en başından beri olacakları bildiğini ancak hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.

Diğer yandan, Marquez'in avukatı John Aquilina, müvekkilinin evindeki sorunlar nedeniyle sosyalleşmeye istekli olduğunu ve böylelikle 13 yaşındayken yakınlaşmaya başladığı komşusu Farook tarafından kullanıldığını belirtti.

Aquilina, müvekkilinin silahları saldırıdan yıllar önce Farook'a verdiğini ve yıllardır görüşmediklerini savundu.

San Bernardino "terör saldırısı"

2 Aralık 2015'te California'nın San Bernardino kentinde engellilere hizmet veren Inland Regional Center binasına giren 2 saldırganın, uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu 14 kişi ölmüş, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı. Saldırganların kimliği, ABD vatandaşı 28 yaşındaki Syed Rizwan Farook ve 29 yaşındaki eşi Tashfeen Malik olarak açıklanmıştı. Saldırının ardından kaçan Farook ve Malik, daha sonra polisle girdikleri çatışmada öldürülmüştü.

Saldırıyı DEAŞ üstlenmiş ancak ABD hükümetinin açıklamasında saldırganların "kendi başlarına radikalleştikleri" belirtilmişti. Saldırı "terör saldırısı" olarak değerlendirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Mahkum, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki San Bernardino saldırganlarına silah sağlayana 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

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