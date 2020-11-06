ABD'deki seçimlerde Müslüman adaylar Kongredeki yerini korudu, eyalet meclislerinde ise sayısını arttırdı - Son Dakika

ABD'deki seçimlerde Müslüman adaylar Kongredeki yerini korudu, eyalet meclislerinde ise sayısını arttırdı

06.11.2020 02:09
ABD'deki seçimlerde Müslüman adaylar Kongredeki yerini korudu, eyalet meclislerinde ise sayısını arttırdı, System.String[]

ABD'de 59. Başkanlık yarışını kimin kazandığı hala belirsizliğini korurken, Kongreye ve ülkedeki eyalet yönetimlerine seçilen Müslüman adaylar da belli olmaya başladı.

ABD'de 59. Başkanlık yarışını kimin kazandığı hala belirsizliğini korurken, Kongreye ve ülkedeki eyalet yönetimlerine seçilen Müslüman adaylar da belli olmaya başladı.

2018 ara seçimlerinde Demokrat partiden Kongreye seçilen ilk Müslüman kadın milletvekilleri Minnesota eyaletinden İlhan Omar ile Michigan'dan Rashida Tlaib, bu seçimde de koltuklarını korudu.

Somali Kökenli Omar ile Filistin kökenli Tlaib, 3 Kasım'da Cumhuriyetçi rakiplerine fark atarak Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadına ikinci dönem için girmeye hak kazandı.

Bu seçimlerde Kongreye girmeyi başaran 3. Müslüman aday da Indiana 7. bölgede Cumhuriyetçi rakibine karşı oyların yüzde 65'ini alan Andre Carson oldu.

Carson, 2007'de Minnesota Demokrat vekili olarak ABD tarihinde Kongreye seçilen ilk Müslüman Keith Allison'dan sonra 2008'de yapılan özel seçimlerde Temsilciler Meclisine giren ikinci Müslüman ünvanını almıştı.

5 eyalette Müslüman adaylar eyalet meclisine seçildi

3 Kasım başkanlık seçimleri Müslüman adaylar açısından ülkedeki eyalet yönetimleri düzeyinde de ilklere sahne oldu.

Oklahama eyaletinde ilk kez, 27 yaşındaki Müslüman kadın aday Mauree Turner'in eyalet yasama meclisine seçilmesi manşetlere taşındı.

Cumhuriyetçi rakibine karşı oyların yüzde 71'ini alan Turner, "Bütün hayatım boyunca kenarda yaşayan biri olarak benim için bunun anlamı çok büyük." sözleriyle sevincini dile getirdi.

Wisconsin eyaletinde Gambia'dan 20 yıl önce göçmen olarak ABD'ye gelen Samba Baldeh, eyalet yasama meclisine seçilen ilk Müslüman temsilci olurken, Indiana eyalet meclisine giren 40 yaşındaki Demokrat Müslüman kadın aday Fady Qaddoura ilk Müslüman aday olarak adını yazdırdı.

Aynı şekilde 28 yaşındaki siyahi kadın Madinah Wilson-Anton Delaware eyaletinde oyların yüzde 71'ini alarak eyalet genel kuruluna seçilirken, Colorado eyalet meclisine de ilk defa Filistin kökenli Müslüman aday İman Jodeh vekil olarak girdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki seçimlerde Müslüman adaylar Kongredeki yerini korudu, eyalet meclislerinde ise sayısını arttırdı - Son Dakika


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