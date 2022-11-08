ABD'deki Senato seçimleri, Dr. Mehmet Öz'ün memleketi Konya'da heyecanla bekleniyor - Son Dakika
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ABD'deki Senato seçimleri, Dr. Mehmet Öz'ün memleketi Konya'da heyecanla bekleniyor

08.11.2022 18:42
ABD'deki Senato seçimleri, Dr. Mehmet Öz'ün memleketi Konya'da heyecanla bekleniyor

ABD'de seçime giren, Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz'ün memleketi Konya'da, seçim sonuçları merakla bekleniyor.

ABD'de seçime giren, Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz'ün memleketi Konya'da, seçim sonuçları merakla bekleniyor.

Ülkedeki devam eden seçimlerde Öz, Senato için yarışan tek Müslüman aday olarak öne çıkarken, seçilmesi durumunda ABD Senatosuna giren ilk Müslüman ve Türk kökenli isim olacak.

Konya'nın Bozkır ilçesinde ise Öz'ün hem akrabaları hem de vatandaşlar, Türk asıllı Cumhuriyetçi adayın seçilmesini çok istiyor.

İlçenin 2009-2014 döneminde belediye başkanlığını yapan ve Öz ailesiyle akraba olan Mustafa Uyar, AA muhabirine, Öz ailesinin ilçeye sağladığı katkılar ve yatırımların göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Mehmet Öz'ün babası Mustafa Öz'ün çok değerli bir insan olduğunu aktaran Uyar, "İlçemize kazandırılan sağlık ocağı ve öğrenci yurdunun yapımında büyük desteği oldu. İlçemize daha çok yatırım yapmak istiyordu ancak sağlığı el vermedi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Tüm vatandaşlarımız ayakta"

Uyar, Mehmet Öz'ün seçimleri kazanmasını çok istediklerini, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD'ye Senatör olacak Öz'ün Bozkırlı olmasının kendileri için övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Uyar, şunları kaydetti:

"Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsa da gerekeni yapsak. Tüm vatandaşlar ayakta. Bana günde 10 kişi seçimle ilgili soru soruyor. Ben kazanamama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum."

"Bozkır insanı tuttuğunu koparan yapısıyla bilinir"

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk de Öz ailesinin ilçeye kazandırdığı hizmetleri herkesin bildiğini belirtti.

Öz'ün, ABD gibi bir yerde Senatör adayı olmasının kendilerini çok gururlandırdığını aktaran Öztürk, "Zaten Bozkır insanı inanan ve tuttuğunu koparan yapısıyla bilinir. Kendi aramızda olsun, esnaflar arasında olsun her yerde onu konuşuyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede 12 yıl milli eğitim müdürlüğü ve kaymakam vekilliği yapan 80 yaşındaki Ali Kemal Karakaş ise Öz'ün babası ile üç kuşak öteden akraba olduklarını, onunla iftihar ettiklerini dile getirdi.

Senato seçimlerinin sadece ABD'yi değil, dünyayı ilgilendirdiğini belirten Karakaş, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin bir evladının, ABD'de Senatoya seçilmesinin, iktisadi, politik ve kültürel yönden imajımızı yükselteceği kanaatindeyiz. Mehmet Öz kardeşimize başarılar diliyor ve seçileceğine inanıyorum. Ben kendisinin çocukluğunu biliyorum. O da beni hatırlar. Türk milleti olarak desteklememiz lazım."

Kaynak: AA
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Bakan Çavuşoğlu: 'Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. Bakan Çavuşoğlu: 'Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağırıldı, gerekli uyarılar yapıldı. Bakan Çavuşoğlu: 'Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'nin terazisi bozuldu. Biz ABD'ye gereken uyarıları yaptık.' Bakan Çavuşoğlu: 'Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'nin terazisi bozuldu. Biz ABD'ye gereken uyarıları yaptık.'

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Son Dakika Güncel ABD'deki Senato seçimleri, Dr. Mehmet Öz'ün memleketi Konya'da heyecanla bekleniyor - Son Dakika

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