Son Dakika Haberleri: ABD'deki Silahlı Saldırı

ABD'deki Silahlı Saldırı

37 dakika önce

NEW ABD'nin Florida eyaletindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'deki Silahlı Saldırı, System.String[]
NEW ABD'nin Florida eyaletindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bölge yetkilileri, Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin basının karşısına çıktı.

Sebring Polis Şefi Karl Hoglund, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, saldırganın 21 yaşındaki Zephen Xaver olduğunu belirtti.

Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell, saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Polis, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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