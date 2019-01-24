ABD'deki Silahlı Saldırı
37 dakika önce
NEW ABD'nin Florida eyaletindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
NEW ABD
'nin Florida
eyaletindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
Bölge yetkilileri, Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin basının karşısına çıktı.
Sebring Polis
Şefi Karl Hoglund, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yetkililer, saldırganın 21 yaşındaki Zephen Xaver olduğunu belirtti.
Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell, saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:07 Kaynak: AA
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