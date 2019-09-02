Son Dakika Haberleri: ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

7 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Teksas eyalet yetkilileri, saldırının ardından pazar günü yaptıkları yeni açıklamayla saldırının bilançosunun ağırlaştığını kaydetti.

Son açıklamaya göre Teksas'ın Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ayrıca polis, saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Polisin açıklamasında, polisin durdurmaya çalıştığı araçtaki bir kişinin durmadığı, daha sonra kaçarak başka bir aracı çaldığı ve ardından etrafa rastgele ateş açtığı bilgisi yer aldı. Daha sonra yakınlardaki bir tiyatro binası civarında kıstırılan saldırgan polisler tarafından öldürüldü.

Saldırganın motivasyonunun ne olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz bir erkek olduğu bildirildi.

Trump'tan "akıl sağlığı" açıklaması

Öte yandan konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk kez değerlendirme yapan ABD Başkanı Donald Trump, sorunun "saldırganın akıl sağlığı" ile ilgili olduğunu savundu.

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokratlarla silahlı saldırıların azaltılabilmesi için atılması gereken adımları görüşmeye devam ettiğini kaydeden Trump, her iki partiye de büyük iş düştüğünü dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teksas'taki saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Trump'tan "akıl sağlığı" açıklaması geldi
Son Dakika: Metin Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]