Son Dakika Haberleri: ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi
Son Dakika Dünya Haber

ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi

39 dakika önce

– ABD'de silahlı bir saldırgan belediye binası yakınında bir devlet dairesinde ateş açtı.

ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi, System.String[]
–  ABD'de silahlı bir saldırgan belediye binası yakınında bir devlet dairesinde ateş açtı. Saldırganın intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi de yaraladığı belirtildi.


 

Saldırı, ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Virginia Beach şehrinde belediye binası yakınında bulunan devlet dairelerinin olduğu bir komplekste meydana geldi. Yerel medya, yerel saat ile 16: 00'da gerçekleşen saldırıda, saldırganın, intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi yaraladığını yazdı. Saldırıda bir polise de kurşun isabet ettiği ancak kurşungeçirmez yelek sayesinde saldırıdan kurtulduğu belirtildi. Ayrıca, saldırganın uzun süre kamu hizmetlerinde çalıştığı bilgisi yer aldı.


 

Virginia Beach Polis Departmanı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına aldığını duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi ABD'de belediye binasına silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 10:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'deki silahlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]