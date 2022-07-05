ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı

05.07.2022 03:53
ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen bir şahıs gözaltına alındı. Polis, saldırgan şahsın kimliğini, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III olarak belirlediklerini söyledi. Yetkililer, Crimo'nun olaysız bir şekilde gözaltına alınarak Highland Park polis merkezine götürüldüğünü aktardı.

Yetkililer Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini 20'den fazla yaralının olduğunu aktardı. Yaralıların yaşlarının 8 ile 85 arasında olduğu belirtildi.

Polis saldırganın çatıdan kalabalığa ateş ettiğini belirtti. Highland Park Polis memuru Chris O'Neill, olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini açıklayarak saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını söyledi. Saldırının ardından Highland Park'ın yakınlarındaki Deerfield, Evanston ve Northbrook'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Bölgeye uçuş kısıtlaması getirildi

Öte yandan düzenlenen silahlı saldırının ardından Highland Park hava sahasına uçuş kısıtlaması getirildi. Federal Havacılık İdaresi, Highland Park hava sahasına geçici uçuş kısıtlaması getirildiğini duyurarak, Highland Park Polis Departmanı yönetimindeki "yardım uçakları" hariç kısıtlamanın yerden 3 bin fit yükseklikte ve 8 kilometre yarıçapında geçerli olduğunu belirtti. - CHICAGO

YORUMLAR
500
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son dakika haberleri | ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi Son dakika haberleri | ABD'deki saldırının ardından Highland Park bölgesine uçuş kısıtlaması getirildi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 03:59:19. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'deki silahlı saldırıda şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement