Son Dakika Haberleri: ABD'deki Silahlı Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'deki Silahlı Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

NEW ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'deki Silahlı Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
NEW ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Louisiana'nın Ascension ve Livingston semtlerinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Livingston Şerifi Jason Ard, sosyal medyada yaptığı açıklamada, semtte 3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ancension Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, bir karı-kocanın silahla vurularak öldürüldüğü ve kurbanların 21 yaşındaki oğlunun ise cinayet zanlısı olarak arandığı kaydedildi.

Ascencion Şerif Sözcüsü Allison Hudson da iki semtteki vakaların birbiriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını ve iki semt yetkililerinin birbiriyle iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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