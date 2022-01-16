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ABD'deki sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı - Son Dakika

ABD'deki sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

16.01.2022 09:47

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Beth Israel Sinagogu'nda meydana gelen rehine olayında saldırganın öldürüldüğü, rehin alınan 4 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Beth Israel Sinagogu'nda meydana gelen rehine olayında saldırganın öldürüldüğü, rehin alınan 4 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth Israel Sinagogu'nda dün ayin sırasında 4 kişi silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Olay yerine FBI da dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi gönderilirken, sinagog çevresindeki bölge sakinleri tahliye edilerek operasyon başlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonucunda rehine krizinin sona erdiği belirtildi. SWAT ekipleri tarafından saldırganın öldürüldüğü, rehinelerin ise kurtarıldığı ve güvende olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklar, saldırganın kimliğini Muhammed Siddiqui olarak açıkladı. Siddiqui'nin, 2010 yılında New York kenti Federal Mahkemesi tarafından ABD askeri personelini öldürme girişimi suçundan 86 yıl hapis cezasına mahkum edilen Pakistan uyruklu Afia Siddiqui'nin kardeşi olduğu iddia edildi. Siddiqui'nin, tutuklu kız kardeşinin serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.

ABD'deki sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı
ABD'deki sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı
ABD'deki sinagogda rehin alınanlar kurtarıldı

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Federal Soruşturma Bürosu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Sinagog, Teksas, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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