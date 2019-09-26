Son Dakika Haberleri: ABD'deki son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
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ABD'deki son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

1 saat önce

74. BM Genel Kurul'un açılışı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının son gününde birçok liderle ikili görüşmelerde bulundu. Erdoğan, ABD saatiyle akşam 10:00 gibi Türkiye'ye dönmek üzere New York'tan ayrıldı

ABD'deki son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği, System.String[]

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının son gününde birçok liderle ikili görüşmelerde bulundu.


Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde iki ülke arası ilişkiler, Kıbrıs konusu ve bölgesel meselelerde işbirliği mesajı öne çıktı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:15 
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