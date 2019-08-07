ABD'deki "Suça Karşı Ulusal Gece"ye Türk yemekleri damgası - NEW
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New York'taki "Suça Karşı Ulusal Gece" etkinliğinde ücretsiz dağıtılan Türk yemekleri için New Yorklular uzun sıra oluşturdu.
New York Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:13 Kaynak: AA
'taki "Suça Karşı Ulusal Gece" etkinliğinde ücretsiz dağıtılan Türk yemekleri için New Yorklular uzun sıra oluşturdu.
ABD genelinde her yıl gerçekleştirilen Suça Karşı Ulusal Gece'nin New York'taki etkinliğine Türk yemekleri damgasını vurdu. Birleşmiş Milletler
'in (BM) karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta düzenlenen gecede, Türk restoranı Ali Baba Terrace'ın sahibi Alirıza Doğan ve aşçılarının dağıttığı ücretsiz yemek için New Yorklular uzun sıra oluşturdu.
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