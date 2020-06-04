ABD'deki Trump Otelleri'nde güvenlik üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika

ABD'de protestolar dokuzuncu gününde de devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'a ait birçok eyaletteki otellerde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

ABD'nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polisin nefessiz kalana kadar dizini bastırıp öldürdüğü siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede bir çok eyalette protestolar sürüyor. Göstericilerin uğrak noktalarından biri de ülke genelindeki ABD Başkanı Donald'ın ülkedeki en önemli yatırımlarından biri olan Trump Otelleri oldu. Özellikle başkent Washington, New York ve Chicago'da bulunan otellerin önüne gelen yüzlerce protestocu otellerin önünde sloganlar attı.

TRUMP'A AİT OTELLERDE GÜVENLİK ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Daha önce olayların çıktığı ve çok sayıda yaralanma ve gözaltının olduğu otellerin önündeki polisler göstericileri otel binasına yaklaştırmadı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri göze çarptı. Otellerin çevresine barikatlarla geniş güvenlik şeridi çeken polisler güvelik güçlerinin sayısını da artırdı. Washington'daki göstericiler ABD Kongre Binasından Beyaz Saray'a yürürken Trump Otel'in önüne gelerek "Siyahilerin hayatı değerlidir', 'beni vurma' ve 'nefes alamıyorum' sloganları attı. Göstericiler, 'adalet yoksa huzur yok' sözlerini de sürekli tekrarladı. Geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden Floyd için gösteriler hayatını kaybettiği Minneapolis başta olmak üzere ülke genelinde 40 şehirde protestolar devam ediyor.

AMERİKALILARIN YÜZDE 64'Ü EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

ABD'de yayınlanan son ankete göre Amerikalıların yüzde 64'ü, ülke geneline yayılan Floyd protestolarına sempatiyle bakıyor. Yüzde 55'i ABD Başkanı Donald Trump'ın tavrını uygun bulmadığını aktarırken, sadece üçte biri Trump'ın yaklaşımını onayladıklarını belirtti.