ABD'deki Türk Hasene Derneği, Şükran Günü'nde New York'ta yemek dağıttı - Son Dakika

NEW İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneğinin ABD şubesi, Şükran Günü nedeniyle New York'ta ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıttı.

Manhattan'da 1. Cadde ile 30. Sokak köşesinde yemek aracından yapılan dağıtımda ABD Türk toplumu üyeleri de gönüllü oldu.

Şükran Günü'nde gidecek yeri olmayan evsizler ve sokaktan geçen onlarca Amerikalı Hasene Derneğinin sıcak yemek hizmetinden faydalandı.

Hasene Uluslararası Sosyal Yardımlaşma Derneği Amerika Başkanı Nedim Sezgin, ABD'deki Türk hayırseverlerin katkılarıyla bu yıl bedava sıcak yemek dağıtımının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sezgin, "Bu kampanya ile İslam'ın hoşgörüsünü, gerçek anlamını, bu ülkede yaşayan Müslümanların çalışmalarını anlatıyoruz. Bu toplumun bunları öğrenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yemek dağıtımına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Sezgin, bu çalışmaların artarak devam etmesi için yardımların devamını beklediklerini kaydetti.