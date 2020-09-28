ABD'deki Türk öğrencinin kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde "en iyi kısa belgesel'" ödülü aldı - Son Dakika

ABD'deki Türk öğrencinin kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde "en iyi kısa belgesel'" ödülü aldı

NEW ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk öğrenci Nehir Onay'ın kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde "en iyi kısa belgesel" ödülüne layık görüldü.

ABD'deki Türk öğrencinin kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde

NEW ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk öğrenci Nehir Onay'ın kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde "en iyi kısa belgesel" ödülüne layık görüldü.

New York'ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, profesyonel bir bale kurumu ve oradaki bir koreografiyi konu alan "Sur Les Pointes" adlı projesiyle Cannes Kısa Film Festivali'nde "en iyi kısa belgesel" ödülünü kazandı.

Onay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sıkı çalışmalarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılık görmesi bizi çok mutlu etti. Dans gibi film alanında örnekleri daha önce görülmemiş bir konuyu farklı, yeni bir açıdan ele almak asil hedefimizdi. Filmimizi kısa ama öz tutup, hikayeyi canlı ve keyifli bir şekilde anlatmak istedik. Bu etkiyi hem Amerikan hem diğer kültürlerdeki izleyicilerde yaratabilmiş olduğumuzu gördük." dedi.

Farklı film festivallerine de katılacağını belirten Onay, kısa belgesel film dalında "Sundance Film Festival", "Big Sky Documentary Film Festival", "Miami Film Festival" ve Key West Film Festival"e de başvuruda bulunduğunu söyledi.

Nehir Onay'ın belgeseli, 13-21 Eylül'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl on-line düzenlen Cannes Kısa Film Festivali'nde gösterilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 03:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Türk öğrencinin kısa filmi, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kısa belgesel'' ödülü aldı - Son Dakika

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