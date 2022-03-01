ABD'deki Türk toplumu televizyonu TASC TV'ye engelleme - Son Dakika
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ABD'deki Türk toplumu televizyonu TASC TV'ye engelleme

01.03.2022 03:47
ABD'deki Türk toplumu televizyonu TASC TV'ye engelleme

Sosyal medya platformu Youtube'un, ABD'de internet üzerinden Türk toplumuna yönelik yayın yapan TASC TV'ye erişim engelli koyduğu belirtildi.

Sosyal medya platformu Youtube'un, ABD'de internet üzerinden Türk toplumuna yönelik yayın yapan TASC TV'ye erişim engelli koyduğu belirtildi.

TASC TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1915 Ermeni sözde soykırımı ve Ermenilerin Hocalı katliamı yayınlarımız nedeniyle engellenme ile karşı karşıyayız." dedi.

Doğan, New York saati ile bugün yaklaşık 12.00'den itibaren Youtube hesaplarına yükleme yapamadıklarını ve canlı yayın girişimlerinin engellediğini belirterek "Daha önce de benzeri müdahaleler yapılmıştı, bunların arkasında örgütlü bir şekilde ABD'deki Ermeni lobisi ve FETÖ unsurlarının olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Youtube'un engellemenin ne kadar süreceği konusunda bilgilendirme yapmadığını belirten Doğan, TASC TV'yi tekrar yayına sokmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Doğan, "Basın ve ifade özgürlüğü ile her fırsatta övünen Amerika'da TASC TV'ye yapılan bu engelleme gerçekten kabul edilemez. Biz her şeye rağmen her fırsatta tarihi gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel bir yayın programıyla 20 Şubat 2021'de 24 saat kesintisiz yayın hayatına başladığını duyuran TASC TV'nin açılışına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve ABD'deki değişik siyasi parti ve kesimlerden onlarca kişi, kutlama mesajı yollamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Türk toplumu televizyonu TASC TV'ye engelleme - Son Dakika


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