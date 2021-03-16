ABD'deki Türk toplumundan şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki - Son Dakika

ABD'deki Türk toplumundan şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki

16.03.2021 00:27
ABD'deki Türk toplumundan şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki, System.String[]

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk derneklerinin çatı kuruluşları, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'a tahliye yolunu açan karardan "ciddi endişe" duyduklarını açıkladı.

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk derneklerinin çatı kuruluşları, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan'a tahliye yolunu açan karardan "ciddi endişe" duyduklarını açıkladı.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), ABD Azerbaycanlıları Ağı (USAN), Türk Amerikan İftira Karşıtı İttifakı (TADA) ve Türk Amerikan Siyasi Eylem Komitesi (TA PAC), ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "California Valisi Gavin Newsom'un, Los Angeles Bölge Mahkemesinin terörist Hampig Sasunyan'ın tahliye edilmesi yönündeki hatalı kararına itiraz etmeyeceğini açıklamasından dolayı ciddi endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Türk Amerikan dernekleri, ABD kanunlarındaki "uluslararası koruma altında bulunan yabancı diplomatların öldürülmesi"ne ilişkin madde kapsamında tahliye edilirse Sasunyan'ın tutuklanması ve hakkında tekrar işlem yapılması için federal hükümete çağrıda bulundu.

Sasunyan hakkındaki tahliye kararı

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti. Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Firar eden Krikor Saliba'nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.

California Şartlı Tahliye Kurulunun iki komisyon üyesi, Aralık 2019'da Sasunyan'ın tahliyesine karar vermiş ancak Vali Newsom, Sasunyan'ın "toplum için hala tehlike arz ettiği" gerekçesiyle tahliye kararını onaylamamıştı.

Sasunyan'ın avukatları, Newsom'un reddini Los Angeles Bölge Mahkemesine taşımış, mahkeme şubat ayında Sasunyan'ın şartlı tahliyesi lehine karar vermiş, Newsom da bu kararı temyize götürmeyeceğini açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Mart'ta yapılan açıklamada, karara tepki gösterilmiş, "Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 12 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, karardan "derin hayal kırıklığı" duyduklarını bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Türk toplumundan şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki - Son Dakika


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